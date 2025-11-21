Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich Nike

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 61,84 USD nach oben.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 61,84 USD. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,20 USD zu. Bei 61,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 399.905 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,44 USD erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 24,98 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,46 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,56 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,50 USD aus.

Am 30.09.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,61 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,73 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,65 USD je Nike-Aktie.

