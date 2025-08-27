Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend nahe Vortagesniveau

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Nike-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 78,13 USD an der Tafel.

Mit einem Kurs von 78,13 USD zeigte sich die Nike-Aktie im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 78,60 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 77,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 436.461 Nike-Aktien.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 13,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,09 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 83,22 USD.

Am 26.06.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,99 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

