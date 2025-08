Nordex Aktie News: Nordex verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 21,52 EUR ab.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 21,52 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 21,10 EUR. Bei 21,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 321.439 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2025 auf bis zu 22,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 2,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 51,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,037 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,42 EUR an.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

