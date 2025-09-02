DAX23.593 +0,5%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.186 -0,2%Nas21.528 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Kurs der Nordex

Nordex Aktie News: Nordex zieht am Mittwochnachmittag an

03.09.25 16:10 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex zieht am Mittwochnachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 20,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,58 EUR 0,24 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nordex legte um 15:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 20,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 20,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 178.677 Nordex-Aktien.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 48,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 28.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ein EPS von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Wer­bung

