Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 21,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 21,30 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 21,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 139.601 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 50,80 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,42 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,692 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

