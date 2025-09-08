Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Nordex

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 21,28 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 21,28 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 21,34 EUR. Mit einem Wert von 20,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.121 Stück gehandelt.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 10,15 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,037 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,42 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 28.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Nordex dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,692 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

