Kurs der Nordex

Nordex Aktie News: Nordex steigt am Nachmittag

10.11.25 16:08 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex steigt am Nachmittag

Die Aktie von Nordex zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 27,24 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
27,26 EUR 0,04 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 27,24 EUR. Bei 27,66 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 111.706 Stück.

Bei 28,00 EUR markierte der Titel am 06.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 61,53 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,084 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,53 EUR.

Am 04.11.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,71 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,67 Mrd. EUR eingefahren.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 30.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,964 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

