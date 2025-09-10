Nordex Aktie News: Nordex fällt am Mittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 20,38 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 4,4 Prozent im Minus bei 20,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 20,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148.863 Nordex-Aktien.

Bei einem Wert von 23,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 13,05 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit Abgaben von 48,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,037 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Nordex einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,692 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

