Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Montagmittag zu

Die Aktie von Nordex zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 22,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 22,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,92 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 145.809 Aktien.

Bei 23,44 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,87 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Mit Abgaben von 52,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,037 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,692 EUR fest.

