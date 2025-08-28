DAX23.957 -0,4%ESt505.366 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.440 -0,4%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.435 +0,5%
Notierung im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

29.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 20,64 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,66 EUR -0,82 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 20,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 20,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 217.508 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 11,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 49,22 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,42 EUR an.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

