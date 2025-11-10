DAX23.923 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,54 +5,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,22 +0,8%Gold4.081 +2,0%
Top News
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Abschlägen

10.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 101,58 CHF nach.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 101,58 CHF nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 100,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,84 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 149.322 Novartis-Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,88 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,22 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 25,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,20 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,38 CHF.

Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,63 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,37 CHF je Aktie in den Büchern standen. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,13 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet. Novartis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Novartis NeutralUBS AG
31.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Novartis KaufenDZ BANK
29.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Novartis KaufenDZ BANK
29.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Novartis OutperformBernstein Research
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Novartis NeutralUBS AG
29.10.2025Novartis NeutralUBS AG
29.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

