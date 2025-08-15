DAX24.313 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Blick auf Novartis-Kurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahe Vortagesschluss

18.08.25 09:25 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 99,44 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
99,70 CHF 0,21 CHF 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 99,44 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 99,95 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 99,44 CHF. Mit einem Wert von 99,95 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 116.412 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,44 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,75 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 17.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,45 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,32 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

