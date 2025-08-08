DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto17,12 +5,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.537 +2,1%Euro1,1671 +0,2%Öl66,29 -0,1%Gold3.374 -0,7%
Novartis-Mittel Ianalumab erreicht Hauptziel in Autoimmun-Erkrankung

11.08.25 07:55 Uhr
Von Adria Calatayud

DOW JONES--Novartis hat mit seinem Medikamentenkandidat Ianalumab in zwei zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studien das Hauptziel erreicht. Gegen die Autoimmunerkrankung Morbus Sjoegren zeigte es statistisch signifikante Verbesserungen bei der Aktivität der Krankheit, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte.

Novartis will die Ergebnisse nun in naher Zukunft mit Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt erörtern. Ianalumab hat das Potenzial, als erste und einzige zielgerichtete Behandlung für Patienten mit dem Sjoegren-Syndrom zugelassen zu werden. Dabei handelt es sich um eine chronische, behindernde Autoimmunerkrankung, die Energie verbraucht und Entzündungen sowie Gewebeschäden verursacht.

Ianalumab, ein Antikörper, der auf sein Potenzial zur Behandlung verschiedener Autoimmunkrankheiten hin untersucht wird, wurde in den Studien gut vertragen, so das Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 01:55 ET (05:55 GMT)

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
18.07.2025Novartis KaufenDZ BANK
18.07.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
18.07.2025Novartis NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.07.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

