Novartis trennt sich von Novartis India
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH/MUMBAI (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis trennt sich von seiner Beteiligung in Indien. Diese Entscheidung folgt auf die im Februar 2024 angekündigte "strategische Überprüfung". Es handelt sich dabei um die Novartis India Limited, die an der Börse Bombay notiert ist und an der Novartis einen Anteil von 70,68 Prozent hält.
Wie Novartis am Freitag mitteilte, werde der Anteil für etwa 159 Millionen US-Dollar an ein Konsortium von Finanzinvestoren verkauft. Zum Käuferkonsortium gehören WaveRise Investments, ChrysCapital und Two Infinity Partners. Zudem kündigte die Gruppe ein Pflichtangebot für den Erwerb weiterer 26 Prozent der Anteile an.
Novartis unterhält in dem Land keine eigene Produktion, sondern vertreibt dort vor allem Medikamente wie das Schmerzmittel Voveran./hr/sc/AWP/jha
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent