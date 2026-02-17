DAX25.010 -0,1%Est506.064 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +2,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.733 +1,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,63 -0,4%Gold5.017 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Bayer-Aktie in Rot: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd Bayer-Aktie in Rot: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd
thyssenkrupp-Aktie zieht an: Jefferies wird zuversichtlicher thyssenkrupp-Aktie zieht an: Jefferies wird zuversichtlicher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis trennt sich von Novartis India

20.02.26 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
126,42 CHF -0,06 CHF -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH/MUMBAI (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis trennt sich von seiner Beteiligung in Indien. Diese Entscheidung folgt auf die im Februar 2024 angekündigte "strategische Überprüfung". Es handelt sich dabei um die Novartis India Limited, die an der Börse Bombay notiert ist und an der Novartis einen Anteil von 70,68 Prozent hält.

Wer­bung

Wie Novartis am Freitag mitteilte, werde der Anteil für etwa 159 Millionen US-Dollar an ein Konsortium von Finanzinvestoren verkauft. Zum Käuferkonsortium gehören WaveRise Investments, ChrysCapital und Two Infinity Partners. Zudem kündigte die Gruppe ein Pflichtangebot für den Erwerb weiterer 26 Prozent der Anteile an.

Novartis unterhält in dem Land keine eigene Produktion, sondern vertreibt dort vor allem Medikamente wie das Schmerzmittel Voveran./hr/sc/AWP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
17.02.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Novartis HaltenDZ BANK
06.02.2026Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.02.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
16.01.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
05.01.2026Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
09.02.2026Novartis HaltenDZ BANK
06.02.2026Novartis NeutralUBS AG
04.02.2026Novartis NeutralUBS AG
04.02.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2025Novartis UnderweightBarclays Capital
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen