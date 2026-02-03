DAX 24.642 -0,6%ESt50 5.976 -0,3%MSCI World 4.522 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.266 +0,4%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,62 -0,3%Gold 5.057 +2,2%
Novartis Aktie

Novartis Aktien-Sparplan
124,80 EUR -1,50 EUR -1,19 %
STU
114,66 CHF -2,22 CHF -1,90 %
SWX
Marktkap. 242,34 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

Goldman Sachs Group Inc.

Novartis Sell

09:41 Uhr
Novartis Sell
Novartis AG
124,80 EUR -1,50 EUR -1,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb James Quigley am Mittwoch nach den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Der Ausblick liege unter den Markterwartungen. Bei den meisten Experten werde allerdings die Avidity-Übernahme noch nicht berücksichtigt, merkte er an. Daher sieht er kaum Korrekturbedarf am Konsens./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Sell

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
104,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
115,84 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,22%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
114,66 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,30%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

