Novartis Aktie
Marktkap. 242,34 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb James Quigley am Mittwoch nach den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Der Ausblick liege unter den Markterwartungen. Bei den meisten Experten werde allerdings die Avidity-Übernahme noch nicht berücksichtigt, merkte er an. Daher sieht er kaum Korrekturbedarf am Konsens./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Sell
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
104,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
115,84 CHF
|Abst. Kursziel*:
-10,22%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
114,66 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,30%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|09:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|09:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital