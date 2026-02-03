Goldman Sachs Group Inc.

Novartis Sell

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb James Quigley am Mittwoch nach den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Der Ausblick liege unter den Markterwartungen. Bei den meisten Experten werde allerdings die Avidity-Übernahme noch nicht berücksichtigt, merkte er an. Daher sieht er kaum Korrekturbedarf am Konsens./ag/ajx

