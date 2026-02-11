DAX 25.079 +0,9%ESt50 6.082 +0,8%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5650 +0,2%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.448 +0,1%Euro 1,1879 +0,0%Öl 69,78 +0,2%Gold 5.067 -0,4%
Novartis Aktie

133,95 EUR -0,95 EUR -0,70 %
STU
122,30 CHF -0,80 CHF -0,65 %
SWX
Marktkap. 252,22 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

JP Morgan Chase & Co.

Novartis Overweight

08:41 Uhr
Novartis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ziele der Schweizer schienen gut untermauert zu sein, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Er hob seine langfristigen Schätzungen an und baut dabei auf den Nesselsucht-Antikörper Rhapsido./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

