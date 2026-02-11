Novartis Aktie
Marktkap. 252,22 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ziele der Schweizer schienen gut untermauert zu sein, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Er hob seine langfristigen Schätzungen an und baut dabei auf den Nesselsucht-Antikörper Rhapsido./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Analysen zu Novartis AG
