DAX 24.801 -0,5%ESt50 5.979 -0,1%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 8,6670 -1,6%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.619 -1,0%Euro 1,1846 +0,0%Öl 68,07 -0,7%Gold 4.919 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus erwartet -- Nikkei tiefer - China-Börsen ruhen feiertagsbedingt -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Spitzenplatz für den Model Y bei den Top Picks 2026 von Consumer Reports Tesla-Aktie: Spitzenplatz für den Model Y bei den Top Picks 2026 von Consumer Reports
Alphabet-Aktie: Google-Tochter Waymo lässt DoorDash-Kuriere Robotaxi-Türen schließen Alphabet-Aktie: Google-Tochter Waymo lässt DoorDash-Kuriere Robotaxi-Türen schließen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
138,05 EUR -0,70 EUR -0,50 %
STU
125,80 CHF +0,92 CHF +0,74 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 261,88 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

08:26 Uhr
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
138,05 EUR -0,70 EUR -0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest beschäftigte sich am Montag mit der Thematik Biopharma im Vergleich zu Biotechnologie und den Auswirkungen auf die Zell- und Gentherapie (CGT). Angesichts der jüngsten Kürzungen in den CGT-Portfolios der großen Pharmaunternehmen habe Experte Andreas Weiler in einer Telefonkonferenz argumentiert, dass CGT zwar attraktiv bleibe, "Big Pharma" jedoch eine abwartende Haltung eingenommen habe. Sie unterzeichneten Deals, die stark von Forschungsfortschritten abhingen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
126,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
-13,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
125,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,56%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

08:26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Novartis Halten DZ BANK
06.02.26 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net 17 % in Gründerhand Das sind die größten Anteilseigner des Corona-Impfstoffentwicklers BioNTech Das sind die größten Anteilseigner des Corona-Impfstoffentwicklers BioNTech
finanzen.net SIX-Handel: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net SLI aktuell: SLI zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Montagnachmittag freundlich
finanzen.net Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen
finanzen.net Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Montagmittag
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Mittag freundlich
finanzen.net SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen
Benzinga Novartis Says Conditionally Approved Kidney Drug Shows Long-Term Promise
Dow Jones Press Release: Novartis Vanrafia(R) Phase III -2-
Dow Jones Press Release: Novartis Vanrafia(R) Phase III data support slowing of kidney function decline in patients with IgA nephropathy
Dow Jones Press Release: Novartis breaks ground on new global Biomedical Research center in San Diego to accelerate drug discovery
Dow Jones Press Release: Novartis breaks ground on new global Biomedical Research center in San Diego to accelerate drug discovery
MotleyFool Novartis (NVS) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Benzinga Novartis Faces Biggest Patent Expiry Ever but Sees Growth Ahead
Zacks Novartis Beats on Q4 Earnings, Entresto Generics Pressure Sales
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen