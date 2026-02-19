DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.556 +0,6%Top 10 Crypto 8,6320 +1,3%Nas 22.915 +1,0%Bitcoin 57.555 +1,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,94 %Gold 5.070 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Airbus 938914 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Börse am Freitag: DAX schließt klar im Plus - 25.000-Punkte-Marke hält - Niederlage für Trump in Zollstreit vor Oberstem Gericht Börse am Freitag: DAX schließt klar im Plus - 25.000-Punkte-Marke hält - Niederlage für Trump in Zollstreit vor Oberstem Gericht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
138,90 EUR +0,15 EUR +0,11 %
STU
126,46 CHF -0,02 CHF -0,02 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 266,43 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

19:26 Uhr
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
138,90 EUR 0,15 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal halte er die Aktie des Pharmakonzerns weiterhin für fair bewertet, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte in der Lage sein, die Erwartungen durch eine Steigerung der Bruttomarge zu übertreffen. Dies dürfte angesichts erodierender Umsätze durch Nachahmerpräparate aber erst in der zweiten Jahreshälfte sichtbar werden./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
126,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
-13,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
126,46 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,02%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

19:26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Novartis Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

Dow Jones Konsortium Novartis-Aktie stabil: Indien-Exit durch Verkauf der Tochtergesellschaft besiegelt Novartis-Aktie stabil: Indien-Exit durch Verkauf der Tochtergesellschaft besiegelt
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Freitagnachmittag fester
finanzen.net Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis schiebt sich am Mittag vor
wikifolio Wochenschwerpunkt - Altern ist teuer … und profitabel
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Vormittag fester
Zacks Gear Up for Alcon (ALC) Q4 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
Dow Jones Press Release: Novartis remibrutinib first -2-
Dow Jones Press Release: Novartis remibrutinib first therapy to achieve Phase III primary endpoint in chronic inducible urticaria (CIndU)
Benzinga A Look Into Novartis Inc&#39;s Price Over Earnings
Benzinga Novartis Says Conditionally Approved Kidney Drug Shows Long-Term Promise
Dow Jones Press Release: Novartis Vanrafia(R) Phase III -2-
Dow Jones Press Release: Novartis Vanrafia(R) Phase III data support slowing of kidney function decline in patients with IgA nephropathy
Dow Jones Press Release: Novartis breaks ground on new global Biomedical Research center in San Diego to accelerate drug discovery
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen