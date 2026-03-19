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Marktkap. 244,22 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
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WKN 904278

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ISIN CH0012005267

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Symbol NVSEF

Goldman Sachs Group Inc.

Novartis Sell

11:36 Uhr
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
129,00 EUR 2,25 EUR 1,78%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Mit dem Kauf des Wirkstoffs SNV4818 von Synnovation verbreiterten die Schweizer ihr Brustkrebs-Portfolio, schrieb James Quigley am Freitag. Das Mittel müsse sich an Itovebi von Roche messen lassen. Eine Marktreife hält er dann 2030/31 für möglich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Sell

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
101,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
116,98 CHF		 Abst. Kursziel*:
-13,66%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
117,48 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,03%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

11:36 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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