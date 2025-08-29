DAX23.511 -2,2%ESt505.296 -1,3%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.008 -1,2%Nas21.072 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,89 +1,1%Gold3.512 +1,0%
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

02.09.25 16:09 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 171,91 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
144,20 EUR -4,04 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 171,91 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 168,65 USD nach. Mit einem Wert von 169,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11.445.763 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 184,46 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 49,61 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,039 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 200,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 USD, nach 0,67 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,60 Prozent auf 46,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,51 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

