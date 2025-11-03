NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA zieht am Montagabend an

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 208,87 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 20:08 Uhr 3,2 Prozent. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 211,34 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,00 USD. Bisher wurden heute 23.824.714 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 212,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 1,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 141,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,040 USD, nach 0,030 USD im Jahr 2025. Experten gaben als mittleres Kursziel 207,14 USD an.

Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 46,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 55,60 Prozent gesteigert.

Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,54 USD fest.

Redaktion finanzen.net

