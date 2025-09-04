NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 167,75 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 167,75 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 166,41 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,89 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.879.704 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,46 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 9,96 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 48,36 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 200,71 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,74 Mrd. USD im Vergleich zu 30,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,51 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

