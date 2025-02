NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 126,22 USD nach.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 126,22 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 125,95 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 129,99 USD. Zuletzt wechselten 10.212.092 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 153,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 17,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 75,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 40,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,020 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,065 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 416,25 USD an.

Am 20.11.2024 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 35,08 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 22,10 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 2,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

