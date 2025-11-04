Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 252,63 USD ab.

Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 252,63 USD. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 248,08 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 252,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 899.985 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (119,01 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 311,00 USD.

Am 09.09.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 15.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

