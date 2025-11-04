Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend verlustreich

So bewegt sich Oracle

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Oracle. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 249,16 USD.

Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 249,16 USD. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 248,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 252,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.734.117 Oracle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,01 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 311,00 USD.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,83 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Amazon-Aktie auf Rekordhoch: OpenAI sichert sich Rechenleistung für Milliardensumme

Wie Experten die Oracle-Aktie im Oktober einstuften

Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie