Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Freitagabend mit roter Tendenz

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 236,55 USD ab.

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 236,55 USD. Die Oracle-Aktie sank bis auf 232,36 USD. Bei 239,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.260.700 Oracle-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 119,01 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 311,00 USD.

Am 09.09.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,03 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Oracle-Bilanz für Q2 2026 wird am 15.12.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 6,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

