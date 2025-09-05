Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle schiebt sich am Nachmittag vor

Kurs der Oracle

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Oracle. Zuletzt konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 238,65 USD.

Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 238,65 USD. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 242,29 USD. Bei 239,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 677.372 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2025 auf bis zu 260,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (119,01 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 50,13 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 208,57 USD.

Am 11.06.2025 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,29 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 09.09.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Oracle-Anleger Experten zufolge am 14.09.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

