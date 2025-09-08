DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1708 -0,4%Öl66,43 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum Dollar am Dienstag etwas tiefer bewegt Warum sich der Euro zum Dollar am Dienstag etwas tiefer bewegt
UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktienkurs im Fokus

09.09.25 20:24 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle macht am Abend Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 239,45 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
206,35 EUR 2,25 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,4 Prozent auf 239,45 USD. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 239,67 USD zu. Mit einem Wert von 238,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.515.559 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 260,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (119,01 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 50,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,71 USD aus.

Am 11.06.2025 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 15,90 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14,29 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren. Oracle dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.09.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,76 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
13:31Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
