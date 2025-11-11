DAX24.058 +0,4%Est505.714 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.347 -0,8%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,96 +1,4%Gold4.111 -0,1%
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Aktienkurs aktuell

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verliert am Nachmittag

11.11.25 16:08 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 235,56 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
198,20 EUR -8,75 EUR -4,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 235,56 USD. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 234,15 USD. Bei 236,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 419.515 Oracle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 46,76 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 311,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 09.09.2025. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 14,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 5 Jahren verdient

Amazon-Aktie auf Rekordhoch: OpenAI sichert sich Rechenleistung für Milliardensumme

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

