Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 234,45 USD.

Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 234,45 USD abwärts. Die Oracle-Aktie sank bis auf 228,91 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.764.442 Oracle-Aktien umgesetzt.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,45 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,01 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 49,24 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 311,00 USD.

Am 09.09.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 15.12.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

