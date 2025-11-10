Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So bewegt sich Oracle

Die Aktie von Oracle zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 242,88 USD.

Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 242,88 USD. Die Oracle-Aktie zog in der Spitze bis auf 247,24 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 246,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 521.573 Oracle-Aktien umgesetzt.

Bei 345,69 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 42,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 119,01 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 51,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 311,00 USD.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 14,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

