Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Oracle zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 242,88 USD.

Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 242,88 USD. Die Oracle-Aktie zog in der Spitze bis auf 247,24 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 246,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 521.573 Oracle-Aktien umgesetzt.

Bei 345,69 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 42,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 119,01 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 51,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 311,00 USD.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 14,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 5 Jahren verdient

Amazon-Aktie auf Rekordhoch: OpenAI sichert sich Rechenleistung für Milliardensumme

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

