Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Zuletzt ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 237,84 USD.

Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 237,84 USD abwärts. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 237,59 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 246,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.214.138 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,35 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 49,96 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 311,00 USD für die Oracle-Aktie aus.

Oracle gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,31 Mrd. USD umgesetzt.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

