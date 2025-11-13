Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 221,43 USD abwärts.

Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,4 Prozent auf 221,43 USD nach. In der Spitze fiel die Oracle-Aktie bis auf 219,72 USD. Bei 224,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 689.206 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,12 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 311,00 USD je Oracle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14,93 Mrd. USD gegenüber 13,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Oracle wird am 15.12.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,83 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 5 Jahren verdient