Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Oracle am Abend zu

14.11.25 20:23 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Oracle am Abend zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Oracle. Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 224,88 USD.

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 224,88 USD. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 227,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 211,24 USD. Bisher wurden via New York 3.593.982 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 53,72 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,01 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 311,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 09.09.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 6,83 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

