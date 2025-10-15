DAX24.196 -0,2%Est505.609 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.778 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,11 -0,3%Gold4.198 +1,4%
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag im Plus

15.10.25 16:08 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 310,47 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,8 Prozent auf 310,47 USD. Die Oracle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 311,00 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 305,62 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 535.681 Oracle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 11,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (119,01 USD). Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 61,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 301,00 USD für die Oracle-Aktie aus.

Am 09.09.2025 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 15.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

