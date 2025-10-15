DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,14 -0,2%Gold4.210 +1,6%
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle zieht am Abend an

15.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Oracle-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 303,93 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 303,93 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Oracle-Aktie bei 311,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 305,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.305.912 Oracle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Mit einem Zuwachs von 13,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 119,01 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 155,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 USD je Oracle-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 301,00 USD.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.12.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 6,81 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

