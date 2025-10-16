Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Blick auf Oracle-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 309,88 USD.

Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze gewann die Oracle-Aktie bis auf 310,02 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 306,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 426.194 Oracle-Aktien.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 11,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 119,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 160,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 USD je Oracle-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 301,00 USD für die Oracle-Aktie.

Am 09.09.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 14,93 Mrd. USD gegenüber 13,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

