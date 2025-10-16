Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle zeigt sich am Abend gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Oracle. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,3 Prozent auf 316,64 USD zu.

Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 316,64 USD. Die Oracle-Aktie zog in der Spitze bis auf 322,46 USD an. Bei 306,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 2.729.944 Oracle-Aktien umgesetzt.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,41 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 301,00 USD für die Oracle-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.12.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,81 USD fest.

