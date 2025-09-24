DAX23.535 -0,6%ESt505.443 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.022 -0,2%Nas22.386 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,92 -0,2%Gold3.735 ±-0,0%
Aktienkurs aktuell

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

25.09.25 16:11 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,6 Prozent auf 294,20 USD.

Oracle Corp.
253,15 EUR -5,95 EUR -2,30%
Die Oracle-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 294,20 USD. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 288,98 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 295,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.398.608 Oracle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 17,50 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 59,55 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 1,70 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 281,83 USD an.

Oracle gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.12.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,84 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

