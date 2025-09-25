Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit Einbußen
Die Aktie von Oracle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 290,80 USD.
Die Oracle-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 290,80 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 289,16 USD. Bei 293,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 577.800 Oracle-Aktien.
Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Bei 119,01 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 144,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,85 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 281,83 USD.
Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,83 USD fest.
