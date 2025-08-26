DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.616 +0,1%Nas21.726 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1687 +0,4%Öl68,68 +1,3%Gold3.419 +0,6%
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend stärker

28.08.25 20:24 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Oracle. Zuletzt ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 241,03 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 241,03 USD. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 241,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 495.721 Oracle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,77 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 50,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 205,00 USD.

Oracle gewährte am 11.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 15,90 Mrd. USD gegenüber 14,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 15.09.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,77 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

