Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Oracle am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Oracle zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 292,63 USD.

Das Papier von Oracle legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 292,63 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Oracle-Aktie bisher bei 294,58 USD. Bei 289,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 357.102 Oracle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 18,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 145,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,85 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 301,00 USD für die Oracle-Aktie aus.

Am 09.09.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,03 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,93 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 13,31 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.12.2025 terminiert.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,82 USD je Aktie.

