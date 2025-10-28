Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Oracle

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Oracle. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 283,21 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 283,21 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Oracle-Aktie bisher bei 285,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 283,34 USD. Bisher wurden via New York 595.996 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 22,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 137,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 311,00 USD.

Oracle gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,93 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.12.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2026 6,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

