Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 282,27 USD.

Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 282,27 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 279,61 USD aus. Mit einem Wert von 284,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 1.737.966 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 22,47 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 281,83 USD je Oracle-Aktie an.

Oracle veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

