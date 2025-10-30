Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 263,10 USD abwärts.

Die Oracle-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 263,10 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Oracle-Aktie bis auf 262,87 USD. Bei 266,72 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 1.172.146 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 23,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD. Abschläge von 54,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 311,00 USD aus.

Am 09.09.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Die Oracle-Bilanz für Q2 2026 wird am 15.12.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 6,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

