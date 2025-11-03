DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.285 -2,8%Euro1,1536 ±0,0%Öl65,25 +0,3%Gold4.015 +0,3%
Pfizer verklagt Novo Nordisk wegen Gegengebots für Metsera

03.11.25 06:56 Uhr
DOW JONES--Pfizer will die geplante Übernahme von Metsera auf juristischem Wege retten. Der Pharmakonzern hat geklagt, um den Hersteller von Abnehm-Medikamenten davon abzuhalten, den bereits vereinbarten Deal aufzukündigen und das Gegenangebot des Konkurrenten Novo Nordisk anzunehmen. In der bei einem Gericht in Delaware eingereichten Klageschrift heißt es, das Angebot von Novo Nordisk könne nicht als überlegen eingestuft werde, weil es nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu den vorgeschlagenen Bedingungen abgeschlossen werden könne.

Pfizer hatte sich im September mit Metsera auf eine Übernahme für bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar geeinigt. Der Pharmakonzern will im Rennen um die nächste Generation von Adipositas-Medikamenten Boden gut machen. Am Donnerstag legte Novo Nordisk jedoch ein höheres Angebot für bis zu 9 Milliarden Dollar vor. Metsera stufte das Angebot der Dänen als überlegen ein und teilte mit, Pfizer habe vier Werktage Zeit, um über ein besseres Angebot zu verhandeln.

Eine Sprecherin von Novo Nordisk bezeichnete die Behauptungen von Pfizer als "unbegründet" und erklärte: "Wir werden uns in jedem Rechtsstreit energisch verteidigen". Metsera teilte mit, das Unternehmen widerspreche den Argumenten in der Klage von Pfizer und werde sich vor dem Delaware Court of Chancery dazu äußern.

Pfizer hatte kurz vor der Einreichung der Klage grünes Licht für den Metsera-Deal von der US-Handelsaufsicht FTC erhalten.

In der Klage moniert Pfizer die Struktur des Angebots von Novo Nordisk. Der komplizierte zweistufige Prozess sei darauf ausgelegt, eine Kartellprüfung zu umgehen. Pfizer teilte mit, Novo Nordisk habe mit seinem Angebot keine Chance, eine Kartellrechtsprüfung zu bestehen. Die Offerte behindere den Wettbewerb, da Novo bereits einen großen Marktanteil im Bereich der Abnehm-Medikamente habe.

"Mit dieser Klage soll Novo Nordisks Plan verhindert werden, Metsera zu übernehmen und zu zerstören, bevor Pfizer seine Produkte zu einem gesunden Wettbewerb entwickeln kann - ein Plan, der durch einen dreisten Verstoß gegen die Fusionsvereinbarung zwischen Pfizer und Metsera und durch illoyale, böswillige Handlungen der Direktoren von Metsera unterstützt wird", erklärte Pfizer in seiner Klage.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 00:56 ET (05:56 GMT)

