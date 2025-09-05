DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.398 ±-0,0%Nas21.817 +0,5%Bitcoin95.554 +0,7%Euro1,1749 +0,3%Öl65,94 +0,4%Gold3.633 +1,3%
NASDAQ Composite-Marktbericht

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Nachmittag im Plus

08.09.25 20:02 Uhr
Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Nachmittag im Plus | finanzen.net

Der NASDAQ Composite steigt heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
22,41 USD -0,48 USD -2,10%
Charts|News|Analysen
American Eagle Outfitters Inc.
15,00 EUR -1,00 EUR -6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amtech Systems Inc.
5,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baidu.com Inc.
92,30 EUR 5,80 EUR 6,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comtech Telecommunications Corp.
1,88 EUR 0,10 EUR 5,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CRESUD S.A. (spons. ADRs)
8,10 EUR -0,15 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deckers Outdoor Corp.
100,50 EUR -2,45 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
16,94 USD -1,09 USD -6,05%
Charts|News|Analysen
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
31,20 EUR -2,80 EUR -8,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Innodata Inc.
36,86 EUR 0,88 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,01 EUR 0,04 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
144,46 EUR 2,16 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Repligen Corp.
104,80 EUR 2,90 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
21,60 EUR -0,20 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.817,4 PKT 117,0 PKT 0,54%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 21.794,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,488 Prozent auf 21.806,22 Punkte an der Kurstafel, nach 21.700,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.885,62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.780,95 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 08.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.450,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19.529,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 16.690,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,04 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21.885,62 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 16,82 Prozent auf 7,50 USD), Nissan Motor (+ 10,00 Prozent auf 2,42 USD), Innodata (+ 8,19 Prozent auf 47,04 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,31 Prozent auf 2,36 USD) und Baiducom (+ 5,85 Prozent auf 107,92 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Grupo Financiero Galicia (-21,17 Prozent auf 31,61 USD), CRESUD (-7,22 Prozent auf 8,99 USD), Geospace Technologies (-6,05 Prozent auf 16,94 USD), American Eagle Outfitters (-4,84 Prozent auf 17,90 USD) und Repligen (-3,70 Prozent auf 119,95 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20.192.801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,476 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,36 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Eagle Outfitters und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alliance Resource Partners LP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alliance Resource Partners LP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
