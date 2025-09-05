Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Nachmittag im Plus
Der NASDAQ Composite steigt heute.
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 21.794,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,488 Prozent auf 21.806,22 Punkte an der Kurstafel, nach 21.700,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.885,62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.780,95 Zählern.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 08.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.450,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19.529,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 16.690,83 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,04 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21.885,62 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 16,82 Prozent auf 7,50 USD), Nissan Motor (+ 10,00 Prozent auf 2,42 USD), Innodata (+ 8,19 Prozent auf 47,04 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,31 Prozent auf 2,36 USD) und Baiducom (+ 5,85 Prozent auf 107,92 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Grupo Financiero Galicia (-21,17 Prozent auf 31,61 USD), CRESUD (-7,22 Prozent auf 8,99 USD), Geospace Technologies (-6,05 Prozent auf 16,94 USD), American Eagle Outfitters (-4,84 Prozent auf 17,90 USD) und Repligen (-3,70 Prozent auf 119,95 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20.192.801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,476 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,36 Prozent gelockt.
