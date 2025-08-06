Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 45,24 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 45,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 45,55 EUR. Bei 44,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 341.628 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 65,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 12,51 Prozent wieder erreichen.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,13 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,41 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Porsche dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,70 EUR je Aktie belaufen.

