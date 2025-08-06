DAX24.237 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.952 -0,6%Nas21.268 +0,5%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,86 -0,2%Gold3.388 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktienentwicklung

Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Donnerstagnachmittag

07.08.25 16:09 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 45,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,13 EUR 0,41 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 45,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 45,55 EUR. Bei 44,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 341.628 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 65,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 12,51 Prozent wieder erreichen.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,13 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,41 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Porsche dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,70 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

DZ BANK bescheinigt Verkaufen für Porsche-Aktie

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

DAX-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Porsche NeutralUBS AG
30.07.2025Porsche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen