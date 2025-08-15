Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 45,79 EUR.
Das Papier von Porsche konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 45,79 EUR. Bei 45,83 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,62 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.201 Stück gehandelt.
Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 63,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 15,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 48,41 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 23.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,70 EUR je Porsche-Aktie.
