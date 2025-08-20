Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 46,50 EUR ab.

Die Porsche-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 46,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,42 EUR aus. Mit einem Wert von 46,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 6.828 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 75,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,79 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,45 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Porsche die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Porsche-Aktie.

